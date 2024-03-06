ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه، اليوم الأربعاء ،حمله تموينيه علي الاسواق بدائرة حي ثالث المحلة الكبري.

شكلت الحملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية وكلا من المفتشين بالمديرية

خالد زكي والمفتش محمد صلاح

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد مخزن مواد غذائية وذلك لحيازتة عدد واحد طن ارز ابيض غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك

كما تم تحرير محضر جنح ضد محل مستحضرات تجميل لحيازة عدد ٢٧٥ قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون عليهم

وجاري المتابعه واتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات

وأكد أبو هاشم تكثيف الحملات الفترة المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان لمحاربة الاحتكار ومنع الغش التجارى.

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه .