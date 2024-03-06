وكيل صحة الشرقية ورئيس الطب العلاجي يتفقدا سير العمل بمستشفى بلبيس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، و الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، مستشفى بلبيس المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وذلك بعد ٢٤ ساعة من زيارة وزير الصحة والسكان .

وتجول وكيل وزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والأشعة، وقسم العناية المركزة، وقسم الحضانات، والمعامل، والحروق، والعمليات الجراحية، والأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، وبنك الدم التجميعي، ووحدة التعقيم ووحدة المغسلة، ومطبخ المستشفى، وتم مناظرة سجلات التردد على كافة الأقسام الطبية، ومتابعة ملفات المرضى الطبية، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، وتم الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى مطابقة السجلات الطبية لمعايير الجودة.

وتابع الدكتور هشام مسعود والدكتور محمد النادي تنفيذ كافة التوجيهات والملاحظات التى وجه بها وزير الصحة أثناء زيارته أمس للمستشفى، إلى جانب معاينة عدد من الأماكن لنقل بعض التخصصات الطبية بقسم العيادات الخارجية إليها، وإعادة توزيع العيادات لاستيعاب التردد العالي من المواطنين.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعاً مع الجهاز الإشرافي بالمديرية، والإدارة الجديدة والفرق الإشرافية بالمستشفى، وتم مناقشة خطة العمل القادمة، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، وتم التأكد على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية بالمستشفى، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، كما كلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالتواجد على مدار الساعة بالمستشفى خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن وزير الصحة تفقد صباح أمس الثلاثاء مستشفي بلبيس المركزي، فى جولة مفاجئة وذلك في إطار زياراته الدورية الميدانية، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

وتفقد وزير الصحة خلالها أقسام المستشفى، وأبدى بها ملاحظاته، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد “شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، العلاج الطبيعي، الباطنة، العظام”، وانتقد تعطل جهاز الاشعة، واطلع علي دفتر العمل الخاص به، بالاضافة لتكدس المواطنين امام شباك صرف الأدوية.





وحرص وزير الصحة على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، واطلع الوزير على الوصفات الدوائية، وقام بمقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية، موجهاً بصرف الدواء اللازم لغير القادرين، مشيرا إلى توزيع العيادات الخارجية إلي اماكن تستوعب التردد العالي للمواطنين.