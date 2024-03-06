مصطفى فتحي يقود تشكيل ييراميدز لمواجهة فاركو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار بطولة الدوري.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي