قصور الثقافة تقيم احتفاليتها السنوية لتكريم المرأة بمسرح السامر.. السبت

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية تكريم المرأة المصرية، في السابعة مساء السبت المقبل 9 مارس، بمسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وبرعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

تشهد الاحتفالية تكريم 16 شخصية نسائية من الشخصيات المؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن، الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية د. علية عبد الهادي في المجال الفني.

أما المجال العلمي فتكرم د. هبة صلاح الأستاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، د. منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، د. هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، د. سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تكرم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وفي المجال الرياضي يتم تكريم السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تكرم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

كما يشهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن، إلى جانب تكريم 12 شخصية من مبدعات الهيئة في مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها.

وتكرم هيئة قصور الثقافة 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.

الاحتفالية تنظمها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د.دينا هويدي، وتنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وتتضمن في فقرتها الختامية عرضا فنيا لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي.