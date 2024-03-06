جلسه خاصه بين جوميز ولاعبي الزمالك..ماذا دار فيها؟

استعدادا لنهائي كأس مصر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

وشهدت الجلسة تأكيد المدير الفني جوزيه جوميز على اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في كل الأمور الفنية المطلوبة استعداداً للمباراة المقبلة.

كما شرح جوميز بعض الأفكار الخططية التي يرغب في تنفيذها في المران الرئيسي اليوم.

وفي نهاية جلسة الجهاز الفني للفريق واللاعبين التي شهدت تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، تم التعهد على العمل بكل قوة والفوز بالمواجهة المقبلة في نهائي كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.