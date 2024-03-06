خدمات طبية مجانية لكبار السن بقصر ضيافة الإسماعيلية

توجهت اليوم جامعة قناة السويس بقافلتها الطبية، والتوعيه الصحية إلى قصر ضيافة كبار السن، مقدمة خدماتها المجانية، من الكشف الطبي في التخصصات الطبية المختلفة، وتقديم العلاج بالمجان، مع خدمة الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي لأهالينا كبار السن

تأتي هذه الزيارة- وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأهمية تقديم الرعاية العلاجية المجانية للفئات الأولى بالرعاية، وهي فئة هامة ومؤثرة من فئات المجتمع، وهم كبار السن...وأهمية نشر الوعي الصحي من أجل رفع مستوى الصحة العامة

حيث قام أطباء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، والإدارة الطبية بالكشف الطبي، وتقديم ووصف العلاج بالمجان لنزلاء قصر ضيافة كبار السن، في تخصصات العظام، الرمد، الأنف والأذن، الجلدية، المسالك، النفسية والعصبية، طب الأسرة، والأسنان

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

ومن جانبهم أشاد المقيمين بقصر الضيافه من كبار السن بتلك القافله الطبيه المتنوعه لأكثر الاقسام واهمها حيث كان الكشف والعلاج مجانا مع تأكيد المسنين باهميه تكرار تلك الزيارات لما فيها من اهميه صحيه ونفسيه