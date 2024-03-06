محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم كوبونات مواد غذائية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيهًا

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم، نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الاكثر احتياجًا

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية

وخلال اللقاء تم تسليم بونات مالية بقيمة إجمالية ٢٥٠ ألف جنيهًا إلى أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، طبقًا لكشوف تكافل وكرامة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الإدارات الاجتماعية الثمانية بمراكز ومدن المحافظة والتي لم تحصل على أي مساعدات من قبل، حيث أنه يتم إعداد كشوفات مسبقة من أجل عدالة التوزيع

ومن الجدير ذكره، أن تلك البونات يتم من خلالها صرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع البونات مؤكدًا على سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.