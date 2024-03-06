جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات المراغة بالمشدد 15 سنة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "م . ع . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة "الشابو ومخدر الميثامفيتامين وجوهر الحشيش المخدر" بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، مفادها قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخيل من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتروبجه على عملائه من المتعاطين وراغبي الشراء، خاصة مخدر الشابو، وجوهر الميثامفيتامين .

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت حكمها السالف ذكره.