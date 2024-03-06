"IMS للتطوير" تتجه لطرح أحدث مشاريعها السكنية فى مدينة هليوبوليس الجديدة

تستهدف شركة IMS للتطوير العقاري، طرح أحدث مشروعاتها السكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها التوسعية فى طرح عدة مشروعات متنوعة فى 2024.

وقال محمد عاطف مدير قطاع المبيعات بشركة IMS للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت فى تحقيق المستهدف البيعي خلال العام الماضي، مما ساهم فى خطتها التوسعية فى طرح عدد كبير من المشروعات العقارية فى عدة مناطق مختلفة.

وأكد أن الشركة تحرص على تقديم المزيد من العروض من فترة إلى أخرى بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع، موضحًا أن المشروعات المستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة، تنفرد بعدة مميزات بدءًا من اختيار أفضل المواقع بالقرب من أهم المحاور والخدمات، لتوفير كافة متطلبات العميل فى اختيار سكن متميز.

وأوضح أن هناك طلب حقيقي علي العقار في مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية في العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلي أن هذا السبب جعل كافة المستثمرين الأجانب يحرصون في السنوات الأخيرة علي الحصول علي فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دول عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول علي أراضي للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.

وأشار مدير قطاع المبيعات بالشركة، أن IMS تمتلك أكثر من 20 مشروعاً فى مناطق (بيت الوطن – النرجس الجديدة- الأندلس - اللوتس - الرحاب) وعدة مناطق متفرقة بمدينة القاهرة الجديدة، وتدرس طرح مشروعات متنوعة فى عدة أماكن متنوعة فى جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير محفظة عقارية متنوعة للعملاء، وخصوصًا المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع التى تشهد رواجًا ملحوظًا فى طرح المشروعات الجديدة لأنها الامتداد الطبيعي للاستثمار.