لإتجاره بالمواد المخدرة.. معاقبة عاطل بالمشدد 10 سنوات و100 ألف جنيه

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ف . ا . م"عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة تفيد قيام المتهم بالإتجار في بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين على عملائه من راغبي الشراء والمتعاطين .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .