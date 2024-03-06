حزب الله ينتقم بهجوم جوي على المطلة ويحرق سماء كريات شمونة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن تنفيذ هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، كما ألقت على كريات شمونة في الجليل الأعلى أكثر من 70 صاروخا.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 06-03-2024 هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة. ‏

وأضاف حزب الله، أنه أطلق رشقة صاروخية كثيفة بنحو 70 صاروخاً تجاه منطقة كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل الأعلى، بعد قصف إسرائيلي قتل فيه 3 لبنانيين في بلدة حولا جنوب لبنان.