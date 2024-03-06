الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عملية طعن في مستوطنة نيفي يعقوب والشرطة تلقي القبض على منفذها.. صور

جانب من الاعتقال
جانب من الاعتقال

 أعلن الإعلام العبري، إصابة مستوطن صهيوني (64 عامًا) بجروح متوسطة جراء عملية طعن في "نيفي يعقوب" في القدس المحتلة.

 

وألقت شرطة الاحتلال القبض على منفذ عملية الطعن في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة البالغ من العمر (14 عامًا).

 على جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

 وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 شخصًا من أنحاء الضفة الغربية، موضحا أن من بين هؤلاء أسرى مُحررون. 

وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل الجنوبية، وتضمنت عمليات تنكيل بالمعتقلين وأسرهم وتخريب وتدمير في الممتلكات.

وقال نادي الأسير إن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 7450 منذ بداية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من منازلهم وعلى الطرق وعند الحواجز العسكرية الإسرائيلية.


 

 

 

 

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