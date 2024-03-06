محافظ شمال سيناء.. المشروعات المنفذة علي أرض المحافظة تعطي دفعة كبيرة للنشاط الإقتصادي

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، فضلًا عن إعادة توزيع السكان وتوطين الملايين من أبناء المحافظات الأخرى.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية في وسط سيناء والذي عقد في قاعة المؤتمرات بالتجمع التنموي في الكيلو 61 بقرية بغداد، برئاسته وبحضور، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتنمية قطاع شمال سيناء، والمهندس محمود احمد شاذلي ممثل وزارة التنمية المحلية، الدكتورة نانسي سعيد، والمهندس محمد ممدوح، ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور احمد القاضي والدكتور محمود علي، ممثلي المكتب الاستشاري المسئول عن إعداد المخططات، الي تطوير الأنشطة الصناعية في منطقة وسط سيناء.

أشار المحافظ الي أن الهدف من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية هو توطين الصناعات التعدينية بوسط سيناء والاستفادة من الثروات بموقع المشروع، إنشاء قاعدة للصناعات التكميلية وتحقيق التكامل الاقتصادي، دعم الاقتصاد القومي بمجموعة من الصناعات والخامات، رفع القيمة المضافة للمواد الخام، زيادة الصادرات من المنتجات الصناعية وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية، تغطية الفجوة بالأسواق المحلية بإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وأكد المحافظ علي وجود عدد من الخامات التعدينية في منطقة وسط سيناء منها الكبريت والرمال البيضاء والفحم والأملاح والجبس والحجر الجيري والزلط، مشيرا الي ان الأنشطة الصناعية المقترحة بالمنطقة هي الاسمنت ورمال الزجاج والجير والجبس ومواد البناء والحراريات والطوب الطفلي والجرانيت والرخام.

بدوره أكد اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه خلال المؤتمر تم مناقشة الدراسات التخطيطية المبدئية للموقع والأفكار التخطيطية للمخطط العام والبدائل التخطيطية المبدئية للمخطط العام والرؤى المختلفة بتطوير المنطقة والأنشطة الصناعية التي يمكن توطينها