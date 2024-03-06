ندوة تثقيفية إحتفالا "بيوم الشهيد" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

نظم مركز النيل ببنها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات احتفال " يوم الشهيد" بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، اللواء عبد الرحمن راشد مساعد وزير الداخلية الأسبق ، وطارق سند مدير مركز النيل ببنها ، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية ، والدكتورة ساره طه معاون المدير العام لشئون الشباب ، وأمل عبد الكافي عبد الفتاح أخصائى إعلام ، وذلك لتوعية الأجيال بقصص وبطولات الشهداء التي ستظل خالدة في صفحات التاريخ .

أفتتح الصبروط الإحتفالية بالترحيب بالمنصة الكريمة ، والشباب المشارك ، مضيفا انه طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشباب والرياضة ليست مقتصرة علي الرياضة فقط ، ولكن تسعي لنشر الوعي الإجتماعي والتثقيفي لدى النشء والشباب ، كما أن الإحتفالية تعكس اعتزاز الوطن بأبنائه الشهداء وتجسيد ذكرى غالية علي جميع المصريين حيث إنه يعد إحياء لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ، الذي أصبح نموذجا ورمز للتضحية ، واستشهد في ٩مارس عام ١٩٦٩ أثناء حرب الإستنزاف ، وتم اختيار هذا اليوم من كل عام ليكون "يوم الشهيد "

أضاف اللواء عبد الرحمن راشد ، إن يوم الشهيد يعد رمزا للاعتزاز والفخر بأبناء الوطن الذين سالت دماؤهم دفاعا عن كرامة وسلامة أرضيه، والشهداء ضحوا بحياتهم من أجل أن يعيش هذا الوطن آمنا مطمئنا ، مشيرا إلى لابد من بث قيم الولاء والانتماء في أبنائنا لإحياء ذكرى الابطال الذين دفعوا حياتهم ثمنا من أجل الوطن كما تحدث عن حرب الاستنزاف وانتصارات اكتوبر، دور الجيش المصرى فى الحفاظ على الوطن وحمايته .

تسعى مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية إلى التعاون والتشبيك مع كافة الهيئات والجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب وتحقيقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة تحديات المستقبل.