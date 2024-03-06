بشارة يتابع العمل بالمقر الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، المقر الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل بالشبكة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة للتأكد من التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، وتأكد من عدم تأثر خدمات الطوارئ نتيجة عطل شبكة المحمول والإنترنت.

وذلك بحضور هنري إبراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمتابعة.

يذكر أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محددة وفق المعدلات القياسية العالمية لخدمات الطوارئ، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة مؤمَّنة بالكامل مرتبطة بجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

ويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًّا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال تجميع جميع منظومات الطوارئ تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.