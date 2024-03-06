محافظ القليوبية يعقد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها ، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة والعميد خالد تعلب مدير شرطة المرافق بالقليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، و رؤساء المدن والأحياء والسادة مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة .

وبدأ محافظ القليوبية إجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يحفظ مصر وأهلها وقائدها من كل مكروه وسوء، كما قدم المحافظ أيضا التهنئة للعقيد أ. ح محمد طلبة المستشار العسكري لمحافظة القليوبية على توليه منصبه الجديد وتقديم التحية للعميد أ. ح طارق عبد المعطي على ما بذله من جهد خلال عمله الفترة السابقة كما قدم المحافظ التهنئة للسيد الدكتور جمال عبد الواحد مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية على توليه منصبه الجديد وتقديم التحية للدكتورة أمل العسيلي على ما بذلته من جهد خلال عملها الفترة السابقة.

وتابع المحافظ الإجتماع بعدد من التوجيهات من بينها توجيه السيد مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذ الشوادر داخل المراكز والمدن والأحياء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات لضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز، والزيت، والسمن واللحوم والدواجن و والأسماك.الى اخر السلع في الأسواق.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بموافاة المحافظة ببيان موضح فيه المجمعات الاستهلاكية التي تعمل وأسعار السلع بها ومدى توافر السلع الأساسية بها والمجمعات الاستهلاكية التي لا تعمل وأسباب التوقف ومجمعات الأسماك التي تعمل والتي لا تعمل والمنافذ المخصصة للغرفة التجارية وأعدادها والمنافذ المخصصة لمجمعات أمان ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

كما وجه المحافظ السيد مدير مديرية التموين بضرورة تشديد الرقابة على مخابز المنظومة التي تنتج الخبز المدعم وكذا المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم والعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال الشهر الكريم بمعرفة الإدارات التموينية على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة إستعداداً لاستقبال الشهر الكريم والتأكد من وفرتها وتغطية إحتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.

ووجه المحافظ السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية والتأكد من وصولها لمستحقيها وتوجيه السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز المساجد لإستقبال المصلين خلال الشهر الكريم، وكذلك تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي فوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم، وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة .

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما وجه المحافظ أيضا مدير المواقف والنقل الجماعي بضرورة متابعة إنتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء الشهر الكريم وفترة الأعياد، والتنسيق مع المرور لتكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة أثناء فترات الذروة في شهر رمضان المبارك .

وتابع المحافظ توجيهاته للسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى إقامة غرف طوارئ و عمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العطلات الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري .

وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم على ضرورة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بالجهات الحكومية لعدم تعطيل مصالح المواطنين أثناء الشهر الكريم ، والتأكيد على مديرية الكهرباء لمتابعة تطبيق توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال اثناء شهر رمضان .

وشدد المحافظ على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات والأعياد .

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد اشغال مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة .

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وخلال الإجتماع وجه الهجان بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها، وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .

كما تناول خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وخلال الاجتماع وافق المجلس علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم (١٥٤٠) لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها برفع قيمة كسح مياه الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية ليتناسب مع مصاريف الحملة الميكانيكية بالوحدة من سولار وزيت وصيانة والموافقة على مذكرة السيد المستشار القانوني بالمحافظة بشأن الموافقة على طلب الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) تجديد قرار التخصيص رقم (۳۹۲) لسنة ٢٠٠٤ بانتفاع الشركة بقطعة أرض أملاك دولة مساحتها ٢٠٠م ناحية شلقان / مركز القناطر الخيرية لاستغلالها كمخزن لاسطوانات البوتوجاز بسعر المثل الخدمة أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات .

كما وافق المجلس أيضا على مذكرة الجمعية العامة لأصدقاء المرضى المشهرة برقم (۸۹) لسنة ۱۹۷۸ بشأن الموافقة على جمع مال بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ألف جنيها لصالح الجمعية العامة لأصدقاء المرضى عن طريق توزيع الطوابع على ( مديرية التموين - مديرية الزراعة - مديرية الصحة - القومسيون الطبي ببنها وشبرا الخيمة ) في المدة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 .

كما تم الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن جميل محمد عبد الجواد عويس بقطعة أرض مساحتها ٢٤٥٠م2 بناحية قرية قرنفيل - مركز القناطر الخيرية لإقامة مدرسة رسمية للغات عليها .