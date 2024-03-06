الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيابة تطالب بإعدام المتهمين بإنهاء حياة ضابط يمني داخل شقته

بوابة الوفد الإلكترونية

استكملت الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة المتهمين بإنهاء حياة ضابط يمني الجنسية بمنطقة فيصل.

 

وطالبت النيابة العامة خلال بالمطالبة بالقصاص من المتهمين والحكم بأقصى عقوبة وهي الإعدام، لأن المتهمين كانوا مخططين للسرقة وقتل المجني عليه إذا اعترض طريقهم.

 

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة، وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر"، 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

 

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