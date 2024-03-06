البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس..شاهد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تناول اجتماع اللجان المجمعية عدة موضوعات التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، عددًا من الملفات الرئيسية التي طرحت في جداول أعمال لجان المجمع خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن تعقد آخر الاجتماعات باجتماع لجنة السكرتارية مساء اليوم للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس، التي بدأت أمس أولى فعالياته.

مناسبات روحية بالكنائس

يستعد الأقباط في ربوع الأرض، لبدء الصوم الكبير بعد أيام ويستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي بدأ الإثنين الماضي واستمر “فصح يونان” الذي اقيم الخميس الماضي بالكنائس في الإيبارشيات،ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".