"حماية المستهلك" بالأقصر يفاجيء قرية بسحب عينات مياة لقياس جودتها

أجرى وفد جهاز حماية المستهلك بالأقصر، بمتابعة دكتور طارق صبري ودكتور محمد شرقاوى مسئوولي جهاز حماية المستهلك، زيارة مفاجئة لقرية منشأة العماري، حى المطار.

ورفع فريق حماية المستهلك عينات حقلية، بالتعاون مع قطاع الجودة بشركة مياه الأقصر؛ بهدف قياس نسب كل من الكلور والعكارة والـ PH لمعاينة جودة مياه الشرب بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن النتائج أسفرت عن مطابقتها طبقا لقرار الصحة والمواصفات القياسية المصرية كما تم أيضا عمل إستطلاع الرأي لبعض المواطنين وأشادوا بتحسن جوده المياه فى خلال الفترة الماضية.