وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور آثار المنيا

إستقبلت المناطق الآثرية بمحافظة المنيا ، وفدا سياحيا متعدد الجنسيات ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم.

حيث استقبلت منطقة آثار بنى حسن وفداً سياحياً متعدد الجنسيات للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، موجهاً المحافظ ، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، واضاف المحافظ ، ان المنيا تشهد انتعاشة سياحية دولية كبيرة ، وإقبالا غير مسبوق يتزامن مع كم الإكتشافات الآثرية المتلاحقة على أرض المحافظة ، والتى كان اخرها الإعلان عن الكشف الأثري ، ( الجزء العلوى من تمثال ضخم يصور الملك رمسيس الثانى ) ، بمنطقة الأشمونين بملوى.

مؤكداً المحافظ ، أن الإكتشافات الأثرية تساهم بشكل كبير في الترويج والتنشيط السياحي ، بما يضيف رصيدا من عوامل الجذب السياحى ، والتي تزخر بها المحافظة بإعتبارها ثالث محافظة أثرية بعد محافظتى الجيزة والأقصر ، لما تمتلكه من مناطق أثرية وكنوز قيمة.

كما أشار المحافظ ، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن ، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر ، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة ديرمواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب مدينة المنيا ، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا ، الواقعة على بعد 16 كيلو متر، من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.