تنفيذ 6 آلاف و320 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسيوط

أعلنت جمعية الأورمان عن إجراء عدد 6ألاف و320عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسيوط منذ بداية عملها بالمحافظة الى الأن في اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة أسيوط وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية.

جاء ذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط بقيادة مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إننا في أسيوط، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، موضحًا أنه جرى الكشف الطبي على عدد 46ألف مريض واجراء عدد 6320عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (3420) نظارة طبية مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسيوط التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظةمضيفاً أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض أسيوط، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.