قافلة طبية بالقصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في الوحدة الصحية بالخفيج، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 مارس 2024، حيث استقبلت القافلة 1190 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد بشارة على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.



ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 611 مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها 579 مواطنًا.