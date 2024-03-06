الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

العمل : زيارة تفتيشية لتعزيز علاقات العمل والتأكد من تطبيق أحكام القانون بالأسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، زيارة ميدانية لشركة "ايليت" لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشأة ،وايضا تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت .

txt

مندوب المغرب بالجامعة العربية: لم ندخر جهدا لإنجاح جهود العمل العربي المشترك خلال رئاستنا لمجلس الجامعة

txt

ندوة تثقيفية حول قوانين العمل والطفل ومخاطر الهجرة غير الشرعية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الأسكندرية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية

 وأضاف وكيل المديرية ، أنه قام خلال الزيارة بالمرور علي كافة الأقسام بالشركة ، ومؤكداً على أن تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال سوف يحقق النهوض بالمشروعات القومية والمشاركة في التنمية وزيادة الإنتاج ، كما جرى خلالها التأكد من حصول العاملين على حقوقهم وأيضا تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، ورافق وكيل المديرية فى زيارته محمد عبد العزيز مدير مكتب تفتيش العمل ، والمهندسة منال رمزى مدير مكتب السلامة بالمنطقة الحرة.


 

مواد متعلقة

التدريب مجانًا لشباب الإسكندرية.. تفاصيل توقيع وزير العمل اتفاقية مع معهد "الساليزيان الإيطالي"

دل تطلق محطات العمل الجديدة من طراز Precision

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل

الجريدة الورقية