العمل : زيارة تفتيشية لتعزيز علاقات العمل والتأكد من تطبيق أحكام القانون بالأسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، زيارة ميدانية لشركة "ايليت" لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشأة ،وايضا تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الأسكندرية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية

وأضاف وكيل المديرية ، أنه قام خلال الزيارة بالمرور علي كافة الأقسام بالشركة ، ومؤكداً على أن تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال سوف يحقق النهوض بالمشروعات القومية والمشاركة في التنمية وزيادة الإنتاج ، كما جرى خلالها التأكد من حصول العاملين على حقوقهم وأيضا تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، ورافق وكيل المديرية فى زيارته محمد عبد العزيز مدير مكتب تفتيش العمل ، والمهندسة منال رمزى مدير مكتب السلامة بالمنطقة الحرة.



