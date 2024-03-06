الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

 

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 شخصًا من أنحاء الضفة الغربية، موضحا أن من بين هؤلاء أسرى مُحررون. 

وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل الجنوبية، وتضمنت عمليات تنكيل بالمعتقلين وأسرهم وتخريب وتدمير في الممتلكات.

وقال نادي الأسير إن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 7450 منذ بداية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من منازلهم وعلى الطرق وعند الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

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