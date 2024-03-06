مبادرة خدمة المواطنين "صوتك مسموع" تتلقى 5657 رسالة تتضمن  777 شكوي

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير 2024 ، لتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلن وزير التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع اتاحت رقما جديداً للواتس آب لتلقى شكاوى المواطنين عليه وهو ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ ) لوجود عطل فني جاري اصلاحه في الرقم القديم ، مشيراً إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى شكاوى المواطنين في جميع انحاء المحافظات و فحصها و العمل على إزالة أسبابها منذ انطلاقها في أكتوبر 2018.

وتعد مبادرة وزارة التنمية المحلية "صوتك مسموع" آلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم حيث تعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف، والتعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة، والنظافة، والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر فبراير الماضى الآن تلقت 787 ألفاً و499 رسالة ،منها 127 ألفاً و 451 شكوى، حيث تم حل حوالي 124 ألفاً و860 شكوى بنسبة 98%، وجارى العمل علي حل 2591 شكوي، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال اعداد تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها ومتابعتها بصفة دورية لتذليل كافة العقبات التي تعوق (صوتك مسموع) في سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين، وتيسير سبل حصولهم على مختلف الخدمات اللازمة لهم، وبما يسهم فى رفع كفاءتها فى جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير الماضى حوالى 5657 رسالة، منها 777 شكوي تم حل منها 629 شكوى بنسبة 81 %، وجارى حل 148 شكوى، مشيراً الى أن شكاوى القمامة تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر فبراير الماضى بإجمالي 277 شكوي، يليها شكاوى الإشغالات بـ 258 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 85 شكوى ومخالفات البناء 106 شكوى، فضلاً عن 3 شكاوي خاصة بالفساد، بالإضافة الى 48 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن تقرير "صوتك مسموع" لشهر فبراير 2024 يشير إلى تلقي خدمة الواتس آب 2525رسالة حتى منتصف الشهر نظراً لحدوث عطل فنى برقم الواتس حتى آخر شهر فبراير، وتضمنت تلك الرسائل 567 شكوى تم حل منها 444 شكوى منها بنسبة 78,3%، وجارى حل 123 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3040رسالة منها 192 شكوى، تم حل 171 شكوى منها بنسبة 89,2% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 89 ألف 383 متابعاً، بينما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 92رسالة منها 18 شكوى، تم حلها بنسبة 77,7% ، فيما تلقى الخط الساخن عدد 517اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.



