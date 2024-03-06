إسقاط صاروخ باليستي و3 مسيرات للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي أسقط صاروخاً باليستيا مضادا للسفن و3 طائرات مسيرة أطلِقت باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان، نقلته قناة (الحرة) أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن، وثلاث مسيّرات هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة الأمريكية (كارني) في البحر الأحمر".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية دمرت في وقتٍ سابق 3 صواريخ مضادة للسفن، و3 مسيرات بحرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدفاع عن النفس.