قافلة طبية مجانية شاملة بقرية عبد السلام عارف بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ،برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية بقرية عبد السلام عارف بالتحرير، تم خلالها الكشف على 872 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 225 - عيادة الأطفال 225 - الجراحة 108 - النساء 96 - تنظيم الأسرة 25 - العظام 140 - الأسنان 53)، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان .