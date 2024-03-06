الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أنشطة روحية في كنيسة مارجرجس بحلوان.. تفاصيل

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تشهد كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة لمطرانية حلوان للأقباط الأرثوذكس، الجمعة، فعاليات روحية الأسبوعية استكمالًا لدورها الرعوي، بدءًا الساعة السابعة صباحًا. 

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البابا تواضروس يمازح الأقباط في ختام تدشين كنيسة القديس أنطونيوس

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البابا تواضروس يدشن كنيسة القديس أنطونيوس بحدائق القبة

يستهل اللقاء خورس الشمامسة والآباء الكهنة الذين يطبقون  الطقوس الروحية وفق العقيدة الأرثوذكسية والمتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.


مناسبات روحية بالكنائس

يستعد الأقباط في ربوع الأرض، لبدء الصوم الكبير بعد أيام ويستمر لمدة ٥٥ يومًا، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي بدأ الاثنين الماضي واستمر “فصح يونان” الذي أقيم الخميس الماضي بالكنائس في الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من أبرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة  الميلاد، لمدة ٤٣ يومًا، تخللت طقوس روحية وأقامت سهرة "كيهك".

وقائع مؤثرة في تاريخ المسيحية

ولا توجد علاقة فى هذا الاختلاف بتاريخ ميلاد المسيح الفعلي، بل بحسابات فلكية والتقاويم التى تتبعها الكنائس منذ نشأة المسيحية الأولى وتعود القياس الأشهر والفصول على مر العصور، وهناك عدة أسباب تتعلق بالتقويم والفرق الجغرافي، فقد اعتمدت الكنائس الشرقية على التقويم اليوليانى المأخوذ عن التقويم القبطى الموروث من المصريين القدماء وعصر الفراعنة وهو ما أقرته الكنيسة المصرية الأرثوذكسية حتى القرن الـعشرين واستمرت باتباع التقويم اليوليانى المعدل، وبعدما لاحظت الكنيسة فى عهد البابا غريغورويس الثالث عشر وجود فرقًا واضحًا بين موعد الاحتفالات الثابتة في أيام مجمع نيقية  الذي عقد عام 325 ميلادية وأصبح منذ الفارق بمعدل عشرة أيام فرق أثناء الاعتدال الربيعى.

الجريدة الورقية