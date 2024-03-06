"المرأة المصرية.. بناء وتنمية" فى الصالون الثقافى بنادى الفيوم

يستضيف نادى محافظة الفيوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة فى الرابعة عصر غد الجمعة الصالون الثقافى الذى تنظمه المؤسسة العربية للاعلام والثقافة بالاشتراك مع اللجنة الثقافية بالنادى والذى يقام لأول مرة بمحافظة الفيوم، من خلال مبادرة آباء مؤسسون والذى يتناول الشخصية المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية.. بناء وتنمية"، ويقام الصالون الثقافى بالقاعة الرئيسية بالمسرح الجديد.

عائشة عبد الرحمن

من جهتها اكدت مروة عليوة مقررة النشاط الثقافى والفنى، أن اللقاء الهام يتناول المرأة المصرية وأحد نماذجها الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة" بنت الشاطئ" كما يحاضر فى اللقاء مجموعة من المتخصصين، على رأسهم اللواء دكتور محمد الهمشري امين عام المؤسسة، و الدكتور عمرو سليمان المدير التنفيذى والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، والدكتور هيثم الحاج على الكاتب وعضو مجلس الامناء.

واشار ايمن فزاع المدير التنفيذى للنادى، ان اللقاء يجمع كوكبة من العناصر المتميزة المهتمة بالعمل الثقافى بينهم الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس امناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

وأوضح إسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافي والفنى بالنادى، ان برنامج المبادرة يتضمن مناقشات وحوارات هامة تعكس اهمية الصالون الثقافى.