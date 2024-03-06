مساعد الرئيس الروسي: نركز خلال 2024 على الاقتصاد والأمن والثقافة

تسعى روسيا خلال عام 2024 على تعزيز النطاق الكامل لشراكة التعاون في إطار المجموعة في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي السياسة والأمن، والاقتصاد والمال، والعلاقات الثقافية والإنسانية.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، أكد أن التعاون ضمن مجموعة البريكس هو بلا شك أحد العوامل الرئيسية للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية على المدى الطويل، وأن التعاون مع الأعضاء في المجموعة يلبي المصالح الوطنية الأساسية لروسيا.

وأضاف أوشاكوف في مقابلة مع وكالة “تاس” للأنباء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين روسيا أشار في خطابه الذي ألقاه في الأول من يناير الماضي والمخصص لترؤس روسيا لمجموعة البريكس، أن روسيا ستركز خلال 2024، على تعزيز النطاق الكامل لشراكة التعاون في إطار المجموعة في ثلاثة مجالات رئيسية، وهم:

السياسة والأمن.

الاقتصاد والمال.

العلاقات الثقافية والإنسانية

وأوضح أن تلك هي مجالات ذات طبيعة جوهرية ومتكافئة، وتم تحديدها باعتبارها أولويات الرئاسة الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا تتعامل مع واجبات رئيس مجموعة البريكس بحماس، حيث تمت الموافقة على المفهوم الشامل لرئاسة روسيا للمجموعة، وبموجب مرسوم رئاسي، تم تشكيل "اللجنة التنظيمية لرئاسة روسيا لمجموعة البريكس في عام 2024"، التي تعمل على تنسيق المشاركة في آليات البريكس للسلطات الفيدرالية والإقليمية الروسية والدوائر البرلمانية والتجارية والعامة، وجميع القضايا المتعلقة بالرئاسة الروسية، بما في ذلك التحضير للاجتماعات واللقاءات في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، بينها على مستوى القمة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وتم في إطارها إنشاء مجموعات عمل تشرف على مواضيع السياسة الخارجية والمالية والتنظيمية.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت في ديسمبر 2023، على خطة عمل واسعة النطاق تخص الفعاليات تحت رعاية الرئاسة الروسية، حيث تضم حوالي 250 فعالية، تقام في أكثر من 10 مدن في روسيا، لافتا إلى أن الحدث الرئيسي للرئاسة الروسية هو قمة البريكس المقررة في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024.