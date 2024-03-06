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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قرارت زيلينسكي تضع أوكرانيا في مأزق

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن غيورغي توكا، النائب السابق لوزير"الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن "التغييرات التالية في القوات المسلحة الأوكرانية، قد تؤدي إلى تعيين مؤيدين غير أكفاء لفلاديمير زيلينسكي(الرئيس الأوكراني)، في مناصب جديدة" .

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وقال توكا، في مقابلة مع قناة "NewsRoom" على "يوتيوب": "سيؤدي، بلا شك، إلى تغييرات كبيرة في الموظفين... ولكن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسن، فهذا أمر مشكوك فيه للغاية".

وأشار توكا إلى أن "ألكسندر سيرسكي (قائد القوات المسلحة الأوكرانية) كان صنيعة الرئيس الأوكراني، وكان مستعدًا لتنفيذ جميع أوامره".

ويخشى توكا من أن "يتم تعيين قادة جدد للجيش الأوكراني دون الأخذ في الاعتبار مدى كفاءتهم، فالمعيار الرئيسي سيكون الولاء لزيلينسكي وفريقه".

وأضاف أن مثل هذا المبدأ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الصعب الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع توكا: "عندما سيصبح النقباء (المخلصين شخصيًا زيلينسكي) في غضون ستة أشهر جنرالات، ويجعلونهم قادة، لا أريد حتى أن أقول ما الذي ستؤدي إليه سياسة الموظفين هذه".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول أمس الاثنين، عن تعيينات مقبلة في القوات المسلحة الأوكرانية، دون تحديد مناصب وأشخاص معينين، ووفقًا للرئيس الأوكراني، فإنه سيشرك "القادة القتاليين الحقيقيين" في عملية صنع القرار.

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