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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال القطري بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

الريال القطري
الريال القطري

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري  بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 5-3-2024


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:
سجل  سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

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