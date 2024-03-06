مركز القناطر الخيرية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي

عقد اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، إجتماع المجلس التنفيذى على مستوى المركز والمدينة بحضور حنفى موسى نائب رئيس المدينة، وأيمن عراقي سكرتير عام المجلس ورؤساء الوحدات المحليه القروية ومديرى الإدارات والجهات المعنية والتنفيذية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وناقش الإجتماع ضرورة التصدى بكل حزم وحسم لأى محاولات للتعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك البناء بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة فى مهدها تنفيذاً لسيادة القانون.

وشدد رئيس المدينة على إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية والمتغيرات المكانية بالمرور فى كافة مناطق المركز والمدينة لرصد أى مخالفة فى التو واللحظة والتعامل معها فوراً.

كما تم التشديد على الإدارة البيطرية بالمرور الدوري والتأكد من أن يكون الذبح داخل المجازر حفاظاً على الصحة العامة، ومراجعة إدارة التموين حول تكثيف المرور على الأسواق والمحال التجارية ومدى توافر السلع والمواد الغذائية.

كما تم التنبيه خلال الإجتماع على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكومية والمدارس ودور العبادة تنفيذاً لخطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.