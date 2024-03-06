كانتي يحقق رقم سلبي للمرة الأولي في تاريخه

دخل النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط اتحاد جدة، تاريخ كرة القدم من الباب الخلفي، بعدما حقق للمرة الأولي في مسيرته الكروية رقم سلبي خلال مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكان اتحاد جدة قد خسر بهدفين دون رد من الهلال في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وقرر حكم المباراة، الأسترالي شون إيفانز، إشهار بطاقة حمراء مباشرة للاعب نجولو كانتي في الدقيقة 66 من عمر مباراة الهلال والاتحاد، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد VAR، إثر قيام كانتي بالتدخل العنيف على مدافع الهلال، السنغالي كاليدو كوليبالي.

رقم سلبي

وتلقى نجولو كانتي بطاقة حمراء مباشرة، للمرة الأولى في مسيرته الكروية، سواءً مع الاتحاد، أو ليستر سيتي وتشيلسي في إنجلترا، أو كان وبولون في فرنسا.

وسبق لكانتي أن تلقى بطاقة حمراء واحدة في مشواره الكروي، ولكنها جاءت للإنذار الثاني، في مباراة كان ضد ستان رين، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، موسم 2014-2015، والتي انتهت بخسارة رفاق كانتي بنتيجة (0-1).

ويغيب كانتي عن مباراة الإياب الآسيوي بين الاتحاد والهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مساء الثلاثاء المقبل، حيث يتأهل الفائز إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لملاقاة الفائز من النصر ضد العين الإماراتي.