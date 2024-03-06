نجم الزمالك السابق: مباراة القمة لها حسابات خاصة

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قمة الأهلي والزمالك من أهم المواجهات على المستوى العربي والإفريقي، والجميع يعلم ذلك، خصوصا الأجهزة الفنية للفريقين، مشيرًا إلى أن الناديين لديهم دوافع كبيرة وأهداف كثيرة من وراء التتويج بكأس مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك لديه إدارة جديدة وتم التعاقد مع مجموعة لاعبين مميزة ومعهم جهاز فني جديد، والفوز سوف يتعامل مع المواقف المقبلة بثقة واريحية، وسوف يزيد اللاعبين ثقة في مواجهة المنافسين مستقبلا".

وأضاف: "المباراة قد تشهد ظهور بعض اللاعبين الجدد، والجميع سوف يسعى لإثبات جدارته، واللاعب المميز يظهر في تلك المواجهات، وتشكيل الزمالك سيضم 4 لاعبين من الصفقات الجديدة على أقل تقدير".

وزاد: "عبدالله السعيد دائمًا عنصر خبرة ويفرق في تشكيل أي فريق، وبالتأكيد المنافس سوف يعمل حساب كبير له".

وأوضح: "أعتقد أن الرباعي زيزو والسعيد وشيكابالا وناصر ماهر سيكون لهم دور في اللقاء، حيث سيبدأ زيزو والسعيد ضمن العناصر الأساسية، بينما سيكون لـ ناصر وشيكا دورًا في الشوط الثاني.. هناك لاعبين تلعب 15 دقيقة فقط أفضل من عناصر تشارك في المباراة بالكامل".

وأكمل: "الأهلي والزمالك لهما تاريخ كبير في الكرة العربية، وأتمنى أن يكون الفريقين على مستوى الحدث، وبعيدًا عن حساسية المباريات داخل الملعب بحثا عن المكسب، لكن علاقة جميع اللاعبين ببعضهم خارج المستطيل الأخضر أكثر من رائعة، وكل لاعب يقدم مستوى قوي من أجل تحقيق الفوز، وأتمنى أن يتحلى الجميع بالثقافة وعدم صناعة أي مشكلة مع الجماهير وأن يتصافح نجوم الفريقين بعد اللقاء".