الأربعاء 06 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حارق للدهون.. طريقة عمل مشروب القرفة لخسارة الوزن

مشروب حارق للدهون
مشروب حارق للدهون

تعتبر القرفة مصدرًا غنياً بالألياف الغذائية والكالسيوم والحديد إضافة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على تقوية المناعة وخفض مستويات السكر، بالإضافة لدورها الفعال في زيادة معدل الحرق وفقدان الوزن بشكل سريع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها لنتيجة فعاله وسريعة.
 

طريقة عمل مشروب القرفة لخسارة للوزن

المقادير

- العسل : ملعقة صغيرة

 

- عصير الليمون : نصف حبة

 

- القرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

 

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

 

- الماء : كوب


 

طريقة التحضير

إغلي الماء على النار مع القرفة، ثم اتركيه جانباً ليصبح دافئاً.

 

أضيفي العسل، وعصير الليمون، وماء الورد إلى القرفة، وحركي جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم قدميه.

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