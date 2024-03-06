ضبط 32 طن سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حماده بالتنسيق مع مديرية التموين و الطب البيطرى و مباحث التموين بتنفيذ حملة مكبرة بكوم حمادة أسفرت عن ضبط ٣٢ طن سمك مجمد سردين داخل أحد ثلاجات حفظ اللحوم غير صالح للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية لقيامه بتجميع سكر سائب مخصص للتموين وإعادة تعبئته بأسماء علامات تجاريه مقلدة، حيث تم ضبط 1050 كجم سكر سائب، كما تم ضبط عدد من الشكائر الفارغة وكمية من الأكياس البلاستيكية المعدة للتعبئة والتغليف، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. ها وقد شددت لدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.