انهيار الأوفر برايس.. بي واي دي f3 بخصم 80 ألف جنيه لدى التجار

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك في ظل تراجع أسعار العملة الصعبة خلال الأيام الماضية في السوق الموازية، وبدأت ظاهرة الأوفر برايس في التراجع بقوة، إذ اختفت الزيادات غير الرسمية على عدد كبير من الطرازات خلال الساعات الأخيرة، عقب استمرار انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، وتعد السيارة بي واي دي F3 المجمعة محلياً واحدة من الموديلات التي أصبحت تباع بدون زيادات سعرية غير رسمية "أوفر برايس"، لدى التجار والموزعين، وبخصم يبلغ نحو 80 ألف جنيه عن سعر القائمة الرسمية.

ويعرف الأوفر برايس على أسعار السيارات بأنه زيادة سعرية يقرها التجار والموزعين على العملاء مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم التسليمات الخاصة بالوكلاء لعدة أشهر.

كانت الأشهر الأخيرة قد شهدت انتشاراً غير مسبوق لـ"الأوفر برايس"، إذ تخطت قيمته على بعض الطرازات حاجز المليون جنيه.

تعتمد بي واي دي F3 المجمعة محلياً موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

أسعار سيارات بي واي دي موديل 2024 في المعارض اليوم

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية أسعار سيارات بي واي دي f3 موديل 2024 المجمعة محلياً، في معارض السيارات بعد الخصم الجديد.

- السيارة بي واي دي f3 موديل 2024 مانيوال 630 ألف جنيه

- السيارة بي واي دي f3 موديل 2024 أوتوماتيك 720 ألف جنيه.

وتقدم سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محلياً بباقة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها "2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة".

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 المجمعة محلياً ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة"