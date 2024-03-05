تعرف على أسباب ظهور الطنين في الأذنين

قالت الدكتورة سابرينا لي أخصائية السمع الأمريكية أن حدوث تغيرات في الدماغ وتآكل خلايا شعيرات الأذن والأصوات العالية وانسداد قنوات الأذن، يمكن أن تؤدي إلى ظهور طنين الأذن.

وتشير مجلة Live Science إلى أنه وفقا للطبيبة، يعتبر التعرض للأصوات العالية العامل الرئيسي للإصابة بطنين الأذن، وهذا ما يلاحظ لدى الأشخاص الذين يحضرون باستمرار حفلات الموسيقى الصاخبة.

ولكن يمكن أن تبدأ مشكلات السمع أيضا لدى الأشخاص الذين يسعون إلى الحفاظ على حاسة السمع. لأن الطنين يمكن أن يظهر نتيجة عدم قدرة لدونة الدماغ على التكيف، لذلك يحاول التعويض عن فقدان السمع عن طريق زيادة نشاطه العصبي، ما يؤدي إلى ظهور أصوات وهمية.

ووفقا لها، السبب الآخر لظهور طنين الأذن قد يكون تآكل خلايا شعيرات الأذن الوسطى ومستقبلات السمع مع التقدم بالعمر. وهذه التغيرات لا رجعة فيها وتؤدي إلى فقدان السمع، وأحيانا يصاحبه ظهور أصوات وهمية.

وتشير الأخصائية، إلى أن مشكلات السمع غالبا ما تظهر بسبب انسداد قنوات السمع أو بنتيجة مرض مينيير، وهو مرض غير قيحي يصيب الأذن الداخلية، يتميز بزيادة في حجم اللمف الباطني (السائل الموجود في غشاء متاهة الأذن الداخلية).



