مشروع قانون الرحلات الجوية في رواندا يبدأ مرحلة صعبة في مجلس اللوردات

تخضع خطة الحكومة الرواندية، لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا لسلسلة من عمليات التصويت في مجلس اللوردات.

وقد هزمت الحكومة بالفعل ثلاث مرات بعد ظهر، وسيكون هناك المزيد من الأصوات في المساء.

لقد مر ما يقرب من عامين بعد أن أعلن الوزراء لأول مرة عن خطة لإرسال بعض المهاجرين إلى شرق إفريقيا.

ووعدت الحكومة بأن الرحلات الجوية الأولى إلى رواندا ستحدث "في الربيع".

قد تتذكر الجدل حول الفكرة في يناير ، عندما كان نائب رئيس حزب المحافظين السابق لي أندرسون واحدا من ثلاثة محافظين استقالوا، حيث تحداه حوالي 60 من نواب ريشي سوناك.

ومنذ ذلك الحين، استمرت العملية التشريعية في مجلس اللوردات، مما أدى إلى التصويت بعد ظهر ومساء الاثنين.

ومن بين التعديلات التي يجري النظر فيها، في ما يعرف بمرحلة التقرير في مجلس اللوردات، تلك التي تتحدى تقييم الحكومة بأن رواندا آمنة.

يشير أحدهم إلى أن البرلمان لا يمكن أن يحكم على أنه آمن حتى يتم تنفيذ تدابير مثل لجنة المراقبة بالكامل.

ويقول آخر إن افتراض أن البلاد آمنة يجب أن يكون مفتوحا للطعن إذا ظهرت أدلة موثوقة.

هناك أيضا تعديل يحاول حماية ضحايا العبودية الحديثة.

ويقترح آخر أن أولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر دعما للقوات المسلحة البريطانية يجب إعفاؤهم من إرسالهم إلى رواندا، وكذلك شركائهم وعائلاتهم.

السؤال الكبير

وعانت الحكومة بالفعل من ثلاث هزائم يوم الاثنين الأولى بشأن تعديل ينص على أن مشروع القانون يجب أن يحافظ على "الامتثال الكامل للقانون المحلي والدولي" والثانية بشأن تعديل ينص على أنه لا يمكن الحكم على رواندا بأنها دولة آمنة حتى يتم تنفيذ معاهدة رواندا بالكامل.

ودعا التعديل الثالث المراقبين إلى التحقق مما إذا كانت رواندا آمنة لطالبي اللجوء، وأن رواندا قد نفذت بالكامل معاهدتها مع المملكة المتحدة، وأنها لا تزال تمتثل لتلك المعاهدة مع مرور الوقت.

وقد يتبع ذلك المزيد من الهزائم هذا المساء، مع توقع سلسلة من الأصوات، وسيناقش الأقران مشروع القانون يوم الأربعاء أيضا.

هذا يعني أن التشريع قد تم تغييره ، لكن هذه ليست نهاية الأمر.

في الأسابيع المقبلة ، سيعود مشروع القانون إلى مجلس العموم ، حيث من المتوقع إلغاء الكثير من التغييرات.

ويعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يصبح قانونا - بعد الانتهاء من جميع مراحله البرلمانية - قبل نهاية هذا الشهر.

السؤال الكبير إذن هو كم من الوقت يستغرق بعد ذلك للرحلة الأولى مع المهاجرين على متنها للإقلاع إلى رواندا.

"لن يكون هناك الكثير من التسكع" ، هكذا قال لي مصدر حكومي.

موعد الانتخابات؟

وقد دفع ذلك البعض الذين لديهم عين رئيسية على التقويم إلى التكهن بأن كل هذا قد يتزامن مع آخر لحظة ممكنة يمكن أن تدعو فيها الحكومة إلى إجراء انتخابات عامة في أوائل مايو.

لكن الغالبية العظمى في وستمنستر تعتقد أن الحكومة من المرجح أن تذهب إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق من العام.

وفي الوقت نفسه، فإن وزير الداخلية جيمس كليفرلي، الوزير المسؤول عن خطة رواندا، موجود في بروكسل لحضور اجتماع لما يعرف باسم مجموعة كاليه.

اللقاء مخصص للبلدان المهتمة بالهجرة غير الشرعية عبر القنوات ، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، توفيت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات بعد انقلاب قارب صغير وغرقه شمال دونكيرك مباشرة.