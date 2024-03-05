هدف مبابي "الرائع" في شباك ريال سوسيداد بدوري الأبطال "فيديو"

سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدف رائع لفريقه باريس سان جيرمان في شباك ريال سوسيداد بالمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مبابي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 15 من عمر المباراة التي انتهي شوطها الاول بنتيجة 1_0.

هدف كيليان مبابي في شباك ريال سوسيداد

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - مينديز.

الوسط: إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - باركولا.

تشكيل ريال سوسيداد أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ريميرو.

الدفاع: تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - جيل.

الوسط: بيكير - ميرينو - إبانيز - مينديز.

الهجوم: أوريارزابال - كوبو.