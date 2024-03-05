انتخابات جنوب أفريقيا..حليف زوما ناثي نهيكو يستقيل من حكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

غادر وزير حكومي كبير سابق في جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بهجوم لاذع على الحزب.

وقال ناثي نهليكو إنه "من المؤلم" أن نرى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يتحول إلى حزب لم يعد يعترف به، متهما إياه بإدخال إجراءات تقشف وتفكيك الشركات المملوكة للدولة.

وكان نهليكو مقربا من الرئيس السابق جاكوب زوما الذي ضربته الفضيحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوقف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي زوما عن العمل لدعمه حزبا منافسا.

ورد مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على استقالة نهليكو بالقول "تخلص جيد".

وانضم زوما إلى حزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد في ديسمبر/كانون الأول، ويقود حملته للحصول على أصوات في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في 29 مايو/أيار.

ومن غير الواضح ما إذا كان نهليكو ينوي أن يفعل الشيء نفسه، لكن بعض الخطاب في خطاب استقالته كان مشابها لتلك التي استخدمها زوما عندما أعلن في ديسمبر أنه يلقي بثقله وراء عضو الكنيست.

سمي هذا الحزب على اسم الجناح المسلح الذي شكله حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عندما كان يقاتل حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا.

وبصفته وزيرا للشرطة في حكومة زوما، اكتسب نهليكو العار لدفاعه عن استخدام 23 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني) من أموال الحكومة لتحديث مقر إقامة الرئيس آنذاك في قرية نكاندلا.

في ذلك الوقت، تعرض نهليكو للسخرية على نطاق واسع لقوله إن الإنفاق كان جزءا من التحسينات الأمنية الضرورية.

وشمل ذلك بناء حمام سباحة وصفه بأنه بركة نار يمكن استخدامها في حالة اندلاع حريق في مقر إقامة قرية نكاندلا مسقط رأس زوما في مقاطعة كوازولو ناتال.

كما تم بناء مدرج وحظيرة للماشية ومسار للدجاج.

وخلال حملته الانتخابية في يناير/كانون الثاني، قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي فيكيل مبالولا إن نهليكو كان"يتصبب عرقا"، في ذلك الوقت لأنه اضطر للدفاع عن "الأكاذيب" في البرلمان.

وأشار نهليكو إلى أن هذه التعليقات أدت إلى قراره بالانسحاب من الحزب.

"في السنوات القليلة الماضية، لاحظت أنني لم أعد أعترف بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي انضممت إليه، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان طموحه الوحيد هو تحرير شعبنا"، قال في خطاب الاستقالة الذى نقلته صحيفة ميل آند غارديان.

وأضاف أن ذلك شمل تسليم السيطرة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى "القطاع الخاص الذي يهيمن عليه البيض" ، وخفض "الإنفاق الاجتماعي" على حساب المحتاجين ماليا.

وفي رده، قال سكرتير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كوازولو ناتال بهيكي متولو إن نهليكو دمر حياته السياسية عندما وصف حمام السباحة بأنه "بركة نار".

"إنه تخليص جيد ، لقد طال انتظاره" ، كما نقل عن السيد متولو قوله من قبل.

شغل نهليكو منصب وزير الشرطة من 2014 إلى 2017 ، ثم وزيرا للأشغال العامة حتى تم عزل السيد زوما من منصب الرئيس من قبل سيريل رامافوزا الحالي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال زوما إنها "ستكون خيانة" لحملة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة رامافوسا في انتخابات مايو.

واتهم رامافوسا بأنه "وكيل لرأس المال الاحتكاري الأبيض"، وهو اتهام نفاه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وأظهر استطلاع للرأي نشر الشهر الماضي أن عضو الكنيست حصل على نحو 10% من الأصوات الوطنية، وربع الأصوات في كوازولو ناتال، معقل زوما السياسي.

ومن المتوقع أن تكون الانتخابات هي الأصعب بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حيث تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفقد أغلبيته المطلقة لأول مرة منذ توليه السلطة في عام 1994.