رمضان 2024.. صفاء جلال تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "المداح 4"

كشفت الفنانة صفاء جلال عن إسم شخصيتها التي سوف تجسدها في مسلسل المداح الجزء الرابع، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

صفاء جلال ودياب

وقالت صفاء جلال إنها تجسد شخصية تدعى أم داوود في أحداث المسلسل.

صفاء جلال وحمادة هلال

وتابعت حديثها عن التعاون مع حمادة هلال قائلة: "هو ممثل جميل ومحترم جدا ومن أجمل الشخصيات اللي الواحد يشتغل معاها، مضيفة: وده يوسف حمادة هلال إبن حمادة هلال، وأول مسلسل عمله حمادة هلال في حياته إسمه بدارة مع معالي زايد وكان معايا ودي أول مرة ليوسف إبن حمادة معايا".

صفاء جلال وفتحي عبد الوهاب

كما كشفت عن علاقتها بالفنان فتحي عبد الوهاب، وقالت: "فتحي عبد الوهاب طبعًا أخويا وصديقي وراجل محترم وجدع وعشرة عمر".

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رضان الماضى عام 2023.



صفاء جلال وحمزة العيلي

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.



ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.