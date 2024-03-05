المؤبد للمتهم بدهس سائق فى القناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بمعاقبة سائق سيارة نقل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22358 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2061 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام "محمد أ إ"، 35 سنة - سائق ، لأنه في يوم 38 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، قتل عمدا بغير سبق الإصرار ولا ترصد، المجني عليه "عصام لطفي إسكندر قدوس" بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.