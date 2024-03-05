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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد بدوري الأبطال

مبابي
مبابي

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان التشكيل الأساسي لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني، فى اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنويتا في إياب دور الـ16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضى الحالى 2023-2024 .

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حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينا ، رويز ، إيمري.

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، باركولا.

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