تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال سوسييداد اليوم بدوري الأبطال

استقر المدير الفني لويس إنريكي على تشكيل فريق باريس سان جيرمان الأساسي الذي سيدفع به في بداية مباراة اليوم ضد ريال سوسييداد والتي ستجمع بينهما على ملعب انويتا، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالأتي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز.

الوسط: فابيان رويز - مانويل لاجارتي – فيتنيا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وعينه على الفوز أو التعادل على اقل تقدير من أجل حسم بطاقة تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

على الجانب الأخر يتسلح فريق ريال سوسييداد بعاملي الأرض والجمهور من أجل قلب الطاولة على الفريق الفرنسي واقتناص بطاقة التأهل للدور التالي.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه بارك دي برانس بهدفين دون رد، سجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 58، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 70.

موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم:

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.