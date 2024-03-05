حسين بكر: القضية الفلسطينية احتلت النصيب الأكبر من مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ ٢٥

علق الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، على إتمام الدورة الـ ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، قائلا: "لقد عيشنا علي مدار أيام قليلة كنا نتمناها لو امتدت طويلاً حالة سينمائية وأجواء فنية فريدة اندمج خلالها الفن والثقافة والسينما، اجتمع جمهورها علي حب السينما.

وقال حسين بكر، نتمنى أن نكون قد قدمنا دورة هذا العام بالمستوي الذي يليق به تاريخ هذا المهرجان العريق الذي يقام سنوياً علي أرض الإسماعيلية وسط شعبها الكرام المحب للفن والثقافة، شاهدنا معًا برنامج حافل من الفعاليات والأفلام المنتقاه بعناية فائقة لتتناسب مع جمهورنا الواعد لأهمية الفن والسينما، برنامج اندمجت فيه الثقافات المختلفة.

وأضاف قائلاً، ولقد احتلت قضيتنا الاولي والأهم النصيب الأكبر لدورة هذا العام، فلم نكن نستطيع أن نقدم دورة هذا العام بدون طرح القضية الفلسطينية من خلال مناقشتها في عدة أفلام مقدمة من دول مختلفة.

وأضاف بكر، وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني علي دعمها لهذه المهرجان، ولمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة علي تسخيره لكافة قطاعات المحافظة للمساهمة في إنجاح هذا الدورة، وللدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما علي المجهود الذي بذله معنا من أجل إقامة هذه الدورة، ولكافة قطاعات وزارة الثقافة، والوزارات الداعمة، واتقدم بشكر خاص للناقد السينمائي الكبير عصام زكريا وفريقة الفني علي كل ما قدموه من مجهود شهور طويلة لإقامة هذه الدورة المميزة من عمر المهرجان، وخالص شكري لفريق المركز القومي للسينما، ولا أغفل في شكري فريق المتطوعين من أهل الإسماعيلية الذين بذلوا كل ما في طاقتهم للعمل معنا بهذه الدورة.

أو اختتم كلمته قائلاً تمني أن ألقاكم علي خير مجدداً في دورة جديدة ومتميزة من عمر مهرجان الإسماعيلية الدورة السادسة والعشرون.

واختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ ٢٥ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر.

