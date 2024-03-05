مصر تستضيف الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية 2024

تستضيف مصر النسخة السادسة والثلاثين من الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية فى الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة، ومكتبة الإسكندرية، وهذه هى المرة الثانية التى تستضيف فيها مصر الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية، إذ كانت المرة الأولى فى عام 2008.

والأوليمبياد الدولى للمعلوماتية هو أكبر مسابقة عالمية فى مجال علوم الحاسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، ويقام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولى لمعالجة المعلومات.

ويهدف الأوليمبياد إلى تحفيز الطلاب للاهتمام بعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تقوية أواصر الصداقة بين الطلاب المشاركين، وكذلك بين خبراء علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات فى العالم، إذ يُعد الأوليمبياد ملتقى للنوابغ القادمة والخبراء فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشارك كل دولة بفريق مكوَّن من أربعة طلاب ومشرفين. ويتسابق الطلاب بشكلٍ فردى فى حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية على مدار يومين، ويحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده. وتخصص باقى أيام المسابقة للرحلات الثقافية والترفيهية لتوطيد العلاقة بين المشاركين ولبناء مجتمع دولى متعاون فى مجال البرمجيات.

ويتم اختيار الطلاب من خلال الأوليمبياد المحلى لكل دولة، مثل الأوليمبياد المصرى للمعلوماتية الذى يقام سنويًا بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. وتمثل المسابقة المحلية المصدر الرسمى لتأهل الفرق المنافسة فى الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية وتدريبها ورعايتها.

وتهدف استضافة مصر للمسابقة العالمية إلى دعم الطلاب والشباب المصرى للحصول على منح بالجامعات الدولية، حيث تسعى كبرى الجامعات الدولية لجذب المشاركين فى الأوليمبياد الدولى، وتعزيز الدور الريادى لمصر فى أفريقيا والشرق الأوسط، إذ إن مصر واحدة من أقدم الدول فى الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية، وإعادة اكتشاف النوابغ من الطلاب المصريين، فمن خلال هذا الحدث تم اكتشاف العديد من الطلاب النوابغ فى المحافظات خلال الفترة من 2003 إلى 2023، وتم تدريبهم بشكلٍ لائق حتى وصلوا لمراكز مرموقة فى كبرى الشركات العالمية.

تبلغ حصيلة مصر من الجوائز فى الأوليمبياد الدولى للمعلوماتية 31 ميدالية (6 فضية و25 برونزية) نتيجة لجهود وزارة الاتصالات فى تدريب الطلاب وتأهيلهم، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.