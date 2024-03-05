قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الملكي لمواجهة لايبزيج، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكانت مواجهة الذهاب بين لايبزيج وريال مدريد قد انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت على الأراضي الألمانية.

قائمة ريال مدريد لموقعة لايبزيج

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أردا جولر، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، خوسيلو.



موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراى ريال مدريد أمام نظيره ار بي لايبزيج في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراى الريال أمام لايبزيج من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الوكيل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الناقل لهذه البطولة الهامة.