رئيس غرفة القاهرة يشارك في منتدى الاعمال المصري الارميني

شارك ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في المنتدى الاقتصادي المصري الأرميني الذي أقيم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الثلاثاء بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية ارمينيا وقيادات الغرف التجارية.



كما شارك عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد ( العشري) علي أهمية هذا المنتدي وانعكاسة علي التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

ونوه رئيس غرفة القاهرة الي أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية لزيادة التجارة البينية لافتا إلي أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة وفي مختلف القطاعات في ظل تشجيع ألقيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار .

وأشار ( العشري ) الي الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتي تشجع علي دخول مزيدا من الإستثمار للسوق المصري الذي يعتبر سوقا واعدا من حيث حجم الاستهلاك والنفاذ منه للأسواق الأخري .

وتوقع رئيس غرفة القاهرة أن ينعكس علي المنتدي علي زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية خلال المرحلة المقبلة في ظل التفاف الجانبين حول دعم العلاقات الثنائية